Équipe de France : le cas Ferland Mendy pose question

Il n’y a plus de doutes maintenant, surtout après sa superbe saison 2023/2024, Ferland Mendy fait partie des tous meilleurs latéraux de la planète. Le Madrilène, indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti désormais, n’a cependant pas toujours fait l’unanimité du côté de l’équipe de France. Effectivement, s’il a été appelé pour l’Euro 2024, il n’était pas toujours présent dans les listes de Didier Deschamps ces dernières années.

Touché au tibia droit à Clairefontaine en début de stage, il a dû quitter le rassemblement tricolore, et espère être de retour pour la reprise avec le Real Madrid, qui aura un match assez exigeant face à la Real Sociedad. Mais son absence interroge au sein du staff tricolore, comme l’explique le quotidien L’Equipe dans un article consacré aux doublures de Theo Hernandez.

Pas motivé pour jouer en Bleu ?

Effectivement, la motivation du joueur et son rapport aux Bleus interrogent en interne. Un départ qui pose question donc, et qui soulève des interrogations sur la vaie motivation du joueur à porter le maillot tricolore. Il n’est donc clairement pas considéré comme une alternative crédible au Milanais, lui qui totalise 10 rencontres avec les Bleus tout au long de sa carrière.

« Ferland Mendy ne sera pas disponible de par sa situation. Il sera remplacé par Lucas Digne. Badé et Digne arriveront fin d’après midi », confiait Deschamps au moment de sa blessure, sans vraiment en dire plus. De quoi remettre en cause sa situation en tant que joueur de l’EDF à l’avenir ? Seul le temps nous le dira, avec une nouvelle trêve de Ligue des Nations dans un mois seulement…