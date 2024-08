Mercato : Naples sort du silence sur Victor Osimhen

C’est l’un des dossiers chauds de ce mercato estival. Après une saison 2022/2023 complètement folle avec le Napoli, Victor Osimhen avait décidé de rester une saison de plus dans le club italien. Un choix qui avait forcément rassuré les supporters, mais surtout le président Aurelio De Laurentiis qui ne comptait pas laisser partir sa star aussi facilement. Cet été, la donne était un peu différente. Le Napoli a décidé de mettre les barbelés pour l’ailier géorgien Khvicha Kvaratskhelia laissant ainsi la porte légèrement ouverte pour Osimhen. Mais le président du club italien est dur en négociations et il a rapidement été clair sur son joueur : ce sera plus de 100 millions ou rien.

Depuis, certains clubs ont essayé de prendre la température alors que d’autres ont clairement montré un intérêt concret pour le joueur. C’est notamment le cas du PSG qui en avait l’une de ses pistes offensives prioritaires sur le front de l’attaque. Mais ce dossier est loin d’être simple alors que Chelsea est aussi sur le coup même si pour le moment aucun club n’a fait d’offres intéressantes (sauf du côté de l’Arabie saoudite). L’attaquant nigérian souhaite évidemment quitter le club. En parallèle, le Napoli souhaite s’en séparer avant de se renforcer sur le mercato. En bref, un dossier épineux qui fait beaucoup parler. Ce samedi soir, le Napoli affronte Modena en 32e de finale de la Coupe d’Italie. L’occasion pour le directeur sportif Giovanni Manna de faire un gros point sur le mercato.

Le dirigeant italien a notamment confirmé le souhait de Victor Osimhen de quitter le club. Ce dernier est même absent du groupe ce samedi. « Il a demandé à partir, nous sommes calmes car nous avons des joueurs dans l’effectif qui peuvent le remplacer de la meilleure façon possible. Mais nous ne voulons pas nuire à l’intégrité du groupe et au contraire nous voulons la préserver, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, a-t-il d’abord lancé sur Mediaset avant d’évoquer le cas d’une autre piste offensive : Romelu Lukaku. «C’est un footballeur de Chelsea, avec Victor Osimhen et avec tous les autres, nous sommes calmes. Un joueur offensif peut arriver et ce n’est pas nécessairement Lukaku. Nous serons prêts.»

Outre le cas de l’attaquant belge, Naples travaille aussi sur le dossier du Brésilien David Neres. L’ancien de l’Ajax, qui évolue du côté de Benfica, a déjà donné son accord pour rejoindre l’Italie. Mais Manna a tenu à calmer un peu les choses. «David Neres, oui c’est un footballeur fort, nous suivons beaucoup de footballeurs et nous avons beaucoup d’idées. Il faudra un certain temps pour comprendre qui sera fonctionnel au projet.» Voilà qui devrait faire réagir et surtout donner quelques indications sur la manière dont la formation d’Antonio Conte se comportera sur le marché des transferts dans les prochaines semaines. Car l’ancien coach de Chelsea n’acceptera pas de faire la saison sans un 9 de qualité…