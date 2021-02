Nike dévoile le pack Black x Prism !

Nike présente son premier pack de chaussures de foot de l'année : le « Black x Prism ». Alors que ce pack était attendu avec 3 paires de chaussures, seules les Tiempo Legend 8 et les Phantom GT sont disponibles dès ce lundi 1er février. Les Mercurial devraient sortir plus tard étant donné que le pack Black x Prism est lancé le même jour que les nouvelles Mercurial Dragonfly. En attendant les nouvelles Mercurial, les deux autres silos principaux de Nike sont disponibles dans un coloris noir avec la virgule colorée.

La suite après cette publicité

Nike Phantom GT

Le silo porté par Lautaro Martinez, Phil Foden ou encore Mason Greenwood est disponible en deux versions : l'une classique et l'autre avec le col Dynamic Fit pour un meilleur maintien de la cheville et un prolongement naturel du pied. Le Flyknit est évidemment présent sur l'empeigne comme la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu. La configuration des crampons est quant à elle faite pour favoriser les changements de direction. Pour cette collection Black x Prism, le coloris des Phantom GT sont noirs avec les bords de la virgule bleu et jaune. Le modèle avec le Dynamic Fit est à 269.99€ alors que le classique est disponible à l'achat au prix de 249.99€.

Nike Tiempo Legend 8

La chaussure des défenseurs est toujours vêtue du classique cuir kangourou et d'une doublure avec mesh quad-fit qui épouse la forme du pied. Sans couture, la paire dispose également de la technologie ACC tandis que la languette Flyknit enveloppe la voûte plantaire. La plaque Hyperstability légère aiderait à avoir une excellente stabilité et une adhérence multidirectionnelle fiable sur terrain sec. La technologie NikeGrip sur la semelle de propreté en mousse permettrait un maintien optimisé du pied dans la chaussure. Le coloris de la chaussure est noir avec les bordures de la virgule rouge et bleu. Portées par Virgil Van Djik et Raphaël Varane, les Tiempo Legend 8 sont disponibles au prix de 219.99€.

En attendant les Mercurial Black x Prism pour voir le pack au complet, les Phantom GT et les Tiempo Legend 8 sont d'ores et déjà en vente sur le site de Nike et dès jeudi 4 février sur Foot.fr.

Photos : @soccerbible