Argentine : le nouveau message de joie de Lionel Messi

Il l'a fait ! Après quatre vaines tentatives de remporter la Coupe du Monde, Lionel Messi est enfin parvenu à décrocher le titre suprême après le triomphe contre la France, le tout en délivrant une performance immense sur l'ensemble de la compétition. Un succès qui permet à l'Argentine de remporter le troisième titre mondial de son histoire.

Quelques heures après la fin de cette soirée de rêve, le meneur de jeu de l'Albiceleste s'est exprimé. « CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! 🌎🏆 Tant de fois j'en ai rêvé, tellement souhaité que je ne tombe pas encore, je n'arrive pas à y croire...... Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble et unis, sommes capables d'obtenir ce que nous voulons. Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c'est la force de tous se battant pour un même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins... Nous l'avons fait !!! ALLEZ L'ARGENTINE PUT !!!!! 🙌🏻🙌🏻 On se voit très bientôt... 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 », a ainsi écrit la Pulga sur Instagram.