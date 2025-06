Qualifs CdM 2026 : première victoire pour le Brésil d’Ancelotti, l’Argentine tenue en échec par la Colombie

16e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026 dans la zone Amérique du Sud cette nuit. Et pour son second match à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti est parvenu à décrocher son premier succès, synonyme de qualification au Mondial pour la Seleçao. Grâce à leur victoire (1-0) contre le Paraguay, les coéquipiers de Vinicius, unique buteur de la rencontre juste avant la mi-temps (44e), sont désormais assurés de voyager aux États-Unis l’an prochain. Une rencontre bien plus aboutie que celle disputée face à l’Équateur quelques jours plus tôt, qui permet à la nation cinq fois championne du monde de consolider sa troisième place.

De son côté, l’Argentine de Lionel Messi a été tenue en échec par la Colombie (1-1). Leaders, les vainqueurs de la dernière Coupe du Monde au Qatar ont vu leur adversaire prendre les devants grâce à Luis Diaz (24e). Les choses se sont ensuite sérieusement compliquées en seconde période après l’expulsion d’Enzo Fernandez (70e). Mais finalement, Thiago Almada est venu égaliser en fin de rencontre pour les joueurs de Lionel Scaloni (81e), leur permettant de connaître un sixième match consécutif sans défaite. Dans les deux autres parties de la nuit, l’Uruguay a disposé du Venezuela (2-0), tandis que le Pérou et l’Équateur sont repartis dos à dos (0-0).