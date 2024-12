Ademola Lookman remporte le Ballon d’Or Africain 2024 !

C’est un grand jour pour le football africain. La Confédération africaine de football (CAF) organisait ce lundi soir sa grande cérémonie de trophées individuels, au Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech. Lors de cette soirée prestigieuse, quinze distinctions seront décernées aux acteurs et actrices du football africain qui se sont illustrés sur cette dernière année. Pour la catégorie la plus prestigieuse, à savoir le Ballon d’Or, les nommés étaient : Ronwen Williams (Afrique du Sud, Mamelodi Sundowns), Simon Adingra (Côte d’Ivoire, Brighton), Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), Achraf Hakimi (Maroc, PSG) et Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta). Et malgré de belles saisons individuelles de Williams et Adingra, la bataille se jouait essentiellement entre l’attaquant nigérian, le buteur guinéen et l’ailier ivoirien. En effet, la course s’annonçait acharnée jusqu’à la dernière seconde et les débats ont fait rage sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il a guidé le Nigéria jusqu’en finale de la CAN en inscrivant trois buts sur la compétition, Ademola Lookman a également remporté l’Europa League avec l’Atalanta en marquant un triplé en finale face au Bayer Leverkusen. Avec ces trois buts inscrits, il a rejoint Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano, Pierino Prati et Jupp Heynckes dans la liste des joueurs ayant marqué un triplé lors d’une finale de compétition européenne. Il a également disputé la finale de la Coppa Italia. Sur les terrains allemands, Serhou Guirassy n’a fait qu’une bouchée de la concurrence en Bundesliga avec un compteur de 30 buts et 4 passes décisives en 30 matchs sous le maillot de Stuttgart, ce qui a fait de lui le 2ème meilleur buteur du championnat. Quant à Achraf Hakimi, le latéral marocain a été l’un des artisans du doublé coupe-championnat du PSG et a brillé à la CAN et aux Jeux Olympiques avec son pays. Comme si la bataille n’était déjà pas assez serrée, les trois hommes réalisent un formidable début de saison.

Ademola Lookman succède à Victor Osimhen et Sadio Mané

Après avoir décerné les autres prix, le Ballon d’Or tant convoité a été décerné. Ademola Lookman a donc remporté ce trophée : «Je veux remercier tout le monde pour leur support et l’amour qu’ils m’ont donné. Je remercie ma famille et ma nation qui m’a reconnu comme meilleur joueur d’Afrique. C’est incroyable pour moi, j’en suis fier», a expliqué le joueur de l’Atalanta sur la scène du Palais des Congrès de Movenpick à Marrakech. Les votants doivent respecter plusieurs règles pour justifier leur vote : les performances individuelles, la performance collective, l’impact du joueur en sélection nationale, la classe du joueur et son sens du fair-play puis enfin la constance du joueur.

Pour rappel, le jury des CAF Awards était composé d’un panel de journalistes, de sélectionneurs et de capitaines - un par pays membre de la Confédération africaine de football (CAF). À partir des critères officiels, chaque représentant de son pays établit une liste de cinq joueurs allant de 1 à 5. Le premier joueur gagne 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points, le quatrième 2 points et le cinquième 1 point. Le joueur qui récolte le plus de points à l’issue du décompte des votes remporte le prix du Joueur africain de l’année. En cas d’égalité, c’est le nombre de premières places attribuées qui détermine le vainqueur. Pour l’édition 2024 des CAF Awards, les votes avaient pris fin le 10 novembre dernier.