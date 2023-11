Le Kazakhstan aux portes de l’Euro 2024, l’épopée totalement inattendue des Léopards des Neiges

Borat, l’équipe cycliste Astana, Borat, la mer d’Aral, Borat, son uranium, les raisons de parler du Kazakhstan sont peu nombreuses et ce pays à chemin entre l’Europe et l’Asie, entre Oural et Altaï dispose d’une image assez floue du grand public. Pour en revenir à son football, celui-ci reste assez marginal par rapport à d’autres pays, ne serait-ce qu’au niveau de l’ex-URSS. La Russie et l’Ukraine sont des nations fortes à l’échelle européenne quand l’Ouzbékistan, voisin et rival du Kazakhstan est une étoile émergente du football asiatique. Pour ce qui est du football kazakh, son histoire est particulière. Habitué à évoluer au sein de l’équipe nationale soviet jusqu’à l’indépendance du pays en 1992, le Kazakhstan participera aux éliminatoires des Coupes du Monde 1998 et 2002 ainsi que les Coupes d’Asie 1996 et 2000, mais sans succès. Décidant toutefois de rejoindre l’UEFA pour progresser auprès de plus grandes nations, le Kazakhstan n’a toujours pas connu la moindre compétition, mais ses efforts se voient doucement récompensés.

Au niveau des clubs, on voit des progrès depuis un moment à l’instar du FK Astana qualifié en phase de poules de la Ligue des Champions 2015/2016 et qui a même accroché deux fois Galatasaray tout en obtenant aussi des matches nuls contre l’Atlético de Madrid et Benfica. Le club de la capitale est d’ailleurs un invité européen régulier et qui joue cette saison en Ligue Europa Conference. Au niveau de la sélection, cela a mis du temps à se traduire. Ne se mêlant jamais dans la lutte pour une qualification pour un tournoi majeur, c’est via la Ligue des Nations que la sélection va progresser. Placé dans un groupe avec l’Azerbaïdjan, la Slovaquie et la Biélorussie lors de la dernière campagne, le Kazakhstan a rapidement fait le trou sur la concurrence pour terminer en tête avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Une première gloire dans le football 30 ans après son indépendance pour la sélection des Léopards des Neiges.

Porté par le sélectionneur Magomed Adiev depuis avril 2022, le Kazakhstan peut compter sur quelques joueurs vedettes évoluant en Russie comme Nuray Alip (Zenit) et Marat Bystrov (Akhmat Grozny) ou passé par ce championnat comme Abat Aymbetov (ex Krylya Samara désormais à Astana) et Bakhtiyor Zaynutdinov (ex CSKA Moscou désormais à Besiktas) qui est la star de l’équipe. Avec quelques individualités, mais surtout un collectif solide et une vraie appétence offensive que le Kazakhstan a multiplié les performances remarquables pour au final écrire les plus belles pages de son histoire avec le ballon rond. Dans un groupe qualificatif composé du Danemark, de la Slovénie, de la Finlande, de l’Irlande du Nord et de Saint-Marin, les Kazakhs ne partaient pas favoris. Débutant par une courte défaite 2-1 face à la Slovénie alors qu’ils menaient, les Léopards des Neiges ont totalement renversé le Danemark par contre lors du match suivant. Menés 2-0 par un doublé de Rasmus Hojlund, les Kazakhs ont inscrit trois buts dans les vingt dernières minutes dont un bijou d’Askhat Tagybergen pour aller s’imposer 3-2. Alors 115e au classement FIFA, le Kazakhstan venait de glaner la plus belle victoire de son histoire. Et comme on dit souvent, les succès en amènent d’autres.

S’offrant par deux fois l’Irlande du Nord d’une courte tête (1-0 et 1-0) et Saint-Marin (3-0 et 3-1), le Kazakhstan est aussi allé chercher un succès probant en Finlande (2-1) pour conserver ses rêves de qualifications intactes. Avec son duo offensif Abat Aymbetov (7 buts) et Bakhtiyor Zaynutdinov (5 buts), l’équipe de Magomed Adiev a repoussé ses limites et se trouve troisième de son groupe à un point de la Slovénie avant l’ultime journée. Affrontant justement les Slovènes sur leurs terres, les Léopards des Neiges entendent chasser avec férocité un ticket pour ce qui serait le premier Euro de leur histoire. «Aujourd’hui, nous avions besoin d’une victoire et rien d’autre ne nous intéressait. Laissez-les faire le tri, laissez-les dire ce qu’ils veulent. Trois points. Nous mettons la pression sur les leaders (la Slovénie et le Danemark ndlr) et croyez-moi, ce ne sera pas facile pour eux de jouer aujourd’hui. Nous n’avons fait de cadeau à personne. Voyons quel sera le résultat. Quel que soit le résultat que le Tout-puissant nous envoie, nous l’accepterons. Mais nous continuerons à faire notre gros travail là-bas, et là-bas, comme je l’ai dit, nous y mettrons un terme. Tout est entre nos mains, nous avons absolument tout, les gars» a d’ailleurs déclaré Magomed Adiev après la victoire 3-1 contre Saint-Marin et avant la défaite slovène contre le Danemark (2-1). À l’instar de la Lettonie en 2004, de l’Islande et l’Albanie en 2016 ou encore la Macédoine du Nord en 2020, le Kazakhstan a une bonne tête d’invité surprise à l’Euro 2024. Rendez-vous lundi à 20h45 du côté de Ljubljana pour une rencontre contre la Slovénie qui sentira le soufre…