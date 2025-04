MLS : le premier but sensationnel d’Olivier Giroud

Arrivé cet été de l’autre côté de l’Atlantique après une très belle saison avec l’AC Milan, Olivier Giroud a connu des débuts difficiles sous le maillot du Los Angeles FC. En effet, l’attaquant Français a vécu une disette de presque 20 matches en MLS, ne marquant ses deux seuls buts avec les Californiens que lors de la Coupe US Open et la Leagues Cup, des compétitions nationales et continentales mineures.

Problème réglé dans la nuit de samedi à dimanche, et de quelle manière. Menés 2-0 par une solide équipe de Portland, les coéquipiers d’Olivier Giroud s’en sont remis à lui juste avant la pause, l’ancien d’Arsenal exécutant à merveille un coup franc direct venu heurter deux fois la barre avant de rentrer dans les cages sous le regard médusé du gardien. Un but qui a contribué au retour des visiteurs, venus accrocher un match nul dans les dernières minutes (3-3).