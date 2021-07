Arsenal : Mikel Arteta voudrait Denis Zakaria

Avec le probable départ du Suisse Granit Xhaka à l'AS Rome, Arsenal pourrait bien signer une troisième recrue lors de ce mercato estival d'après les informations du Mirror. Après le défenseur portugais Nuno Tavares et le milieu belge Albert Sambi Lokonga, l'entraîneur des Gunners continue de vouloir renforcer son milieu de terrain, surtout après les retours de prêt de Dani Ceballos et Martin Odegaard (Real Madrid) et le prêt de Mattéo Guendouzi à l'Olympique de Marseille.

Pour combler ces départs, le tacticien espagnol miserait sur un autre international suisse : Denis Zakaria. Le numéro 8 du Borussia Mönchengladbach aurait fait part à sa direction de son envie de quitter le club, qui l'a placé sur la liste des transferts. Selon le tabloïd anglais, Manchester City serait aussi intéressé par le milieu de terrain de 24 ans pour un transfert cet été. Cependant, aucun montant n'a été mentionné par Max Eberl, directeur sportif de Gladbach, qui serait prêt à voir les offres sur la table avant de prendre une quelconque décision.