Lens - PSG : les compositions probables

Un premier choc. Leader du classement avec sept points d’avance sur l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer la partie la plus importante de sa saison. Avant de défier Manchester City et Stuttgart pour préserver leur avenir en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique croiseront ainsi le fer avec le RC Lens, ce samedi (17h) du côté de Bollaert-Delelis. Qualifiés dans la douleur pour les 8es de finale de la Coupe de France après un succès poussif face aux amateurs d’Espaly (4-2), les Franciliens espèrent logiquement confirmer leur suprématie en Ligue 1.

Méfiance toutefois car, devant leurs supporters, les Lensois auront à cœur de prendre leur revanche sur des Parisiens vainqueurs d’une récente confrontation en 32es de Coupe de France, aux tirs au but. Septièmes, les Sang et Or de Will Still restent, par ailleurs, sur un succès au Havre (2-1) et comptent bien perturber les plans des Rouge et Bleu. Pour ce rendez-vous d’ores et déjà très attendu, le technicien belge de la formation artésienne devra se passer des services de Kevin Danso, suspendu, mais aussi Martin Satriano, Remy Labeau-Lascary et Johanner Chavez, blessés.

Lens avec Koffi, Barcola préféré à Doué ?

Dès lors, le coach lensois pourrait opter pour un 3-4-1-2. Dans les buts, Koffi devrait logiquement être titularisé après le départ récent de Brice Samba du côté de Rennes. En défense, Sarr, Medina et Gradit sont attendus alors que Frankowski et Machado animeront les couloirs. Au milieu de terrain, Thomasson et Diouf pourraient former le double pivot, juste derrière Fulgini. Enfin, Sotoca et Koyalipou devraient débuter à la pointe de l’attaque nordiste. De son côté, Luis Enrique sera lui privé d’Ousmane Dembélé, victime d’un syndrome viral, mais également Marquinhos, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, absents du groupe.

Face aux Lensois, le PSG devrait donc se présenter en 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages. Devant le portier italien, Zague, Beraldo, Pacho et Mendes devraient quant à eux former le quatuor défensif. Remplaçants contre l’ASSE, Zaïre-Emery, Vitinha et Neves sont pressentis pour faire leur retour dans le onze parisien. Enfin, Kang-In Lee pourrait une nouvelle fois débuter, tout comme Bradley Barcola et Gonçalo Ramos.

