CAN 2021 : le gros coup de gueule de Sébastien Haller

À moins de deux semaines du coupe d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les interrogations autour de la participation des internationaux africains évoluant en Europe se multiplient, notamment en raison de la situation sanitaire. Cette question avait d'ailleurs été soulevée par l'Association Européenne des Clubs (ECA), qui avait demandé le report de la 33e édition de cette compétition, prévue d'abord à l'été 2021 avant que les conditions météorologiques au Cameroun ne poussent la Confédération Africaine de Football à la reprogrammer durant l'hiver 2022.

Dans un entretien accordé à De Telegraaf, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam et international ivoirien n'a pas caché son agacement lorsqu'il a été questionné sur sa présence avec les Éléphants à la CAN. Sa réponse est claire : «cette question montre le manque de respect pour l’Afrique. Aurait-on posé cette question à un joueur européen avant l’Euro ? Bien sûr que je vais à la CAN.» Le buteur de 27 ans ratera donc au moins trois semaines de compétition (dépendant du parcours de la CIV), durant lesquelles le club ajacide, 2e au classement, jouera notamment le PSV Eindhoven (leader avec 1 point d'avance) pour se relancer dans la course au titre en Eredivisie.