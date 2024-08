Le Barça fait face à un terrible compte à rebours

Comme lors des saisons précédentes, le FC Barcelone a du mal à enregistrer ses joueurs auprès de La Liga. Selon Sport, quatre éléments seraient visés par ce cas : Dani Olmo, Pau Víctor, Héctor Fort et Vitor Roque (Iñigo Martínez et Pablo Torre ont finalement été inscrits). Et ce, 24 heures avant le premier match de Liga de cette saison 2024-2025 des Blaugranas à Valence. Une situation extrêmement tendue, similaire à l’année passée, où le Barça avait enregistré « in extremis » d’Iñaki Peña et d’Iñigo Martínez.

Le FC Barcelone peut enregistrer ses joueurs jusqu’à cinq minutes avant le match au stade de Mestalla, ce samedi. Le média espagnol rapporte aussi que le club compte sur les documents relatifs aux 40 millions d’Aramark, son nouveau partenaire, pour enfin régler ses soucis de fair-play financier et pour pouvoir enregistrer ses joueurs. Contrairement aux six éléments précédemment cités, Pau Cubarsí et Eric Garcia figurent sur le site de La Liga depuis mercredi, avec les numéros 2 et 3 respectivement.