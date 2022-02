FC Nantes - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Retour sur terre pour le PSG. Après avoir battu le Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale retrouve notre chère Ligue 1 avec un déplacement ce samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (coup d'envoi 21h). Toujours leaders du championnat avec 13 points d'avance sur son dauphin, l'OM, les Parisiens tenteront de prendre encore un peu plus le large et de capitaliser sur la confiance engrangée mardi soir au Parc des Princes. Neymar devrait débuter mais attention, en face, le FC Nantes marche bien cette saison.

Emmenés par leur duo Kolo Muani-Blas, les Canaris occupent une intéressante 9e place, en plus de s'être qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de France (contre Monaco). À la Beaujoire, les hommes de Kombouaré n'ont plus perdu depuis la réception de Marseille le 1er décembre dernier et joueront crânement leur chance ce soir. Ils compteront notamment sur Alban Lafont, qui sera titulaire dans le but, et sur une défense renforcée composée de 5 éléments.

Défense renforcée à Nantes pour contrer la MNM

On y retrouve de droite à gauche Corchia dans le couloir, Appiah, Castelletto et Pallois dans l'axe, et Merlin en latéral. Girotto va lui monter d'un cran dans l'entrejeu et être associé à l'excellent Chirivella. Enfin devant, Kombouaré devrait aligner Simon et Kolo Muani avec Ludovic Blas. Ces trois hommes tenteront de battre Keylor Navas. Sur le banc mardi soir, le Costaricain est cette fois annoncé titulaire dans le but à la place de Gigio Donnarumma, remplaçant à La Beaujoire.

La défense elle ne change pas avec les présences de Marquinhos et de Kimpembe en charnière, et d'Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs, à moins que Pochettino ne donne du temps de jeu à Bernat. Gueye devrait revenir au milieu, notamment parce que Paredes est forfait. Danilo et Verratti sont bien placés pour l'accompagner alors que devant, on retrouve pour la première fois Messi, Mbappé et Neymar. C'est la première fois depuis le retour de blessure du Brésilien que la fameuse MNM, qui n'a pas très bien fonctionné jusque-là, est alignée.