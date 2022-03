La terrible descente aux enfers de Quincy Promes

La vie d'un footballeur peut basculer du jour au lendemain. Et ici, on ne parle pas d'une blessure qui bouleverse une carrière. Quincy Promes en est la parfaite illustration. Longtemps considéré comme un gros espoir du football néerlandais, l'ailier de 30 ans, qui s'est révélé au Spartak Moscou et qui est notamment passé par l'Ajax Amsterdam ou le Séville FC, est dans de très sales histoires comme l'a révélé la presse néerlandaise. En 2020 déjà, il avait été arrêté après avoir été soupçonné d'une « agression ayant entraîné des blessures physiques graves à l'arme blanche.» Depuis, les choses se sont accélérées.

Ces derniers jours, le natif de d'Amsterdam est soupçonné d'avoir poignardé un de ses cousins avec un couteau lors d'une fête de famille. Le Ministère public a décidé de le poursuivre pour tentative de meurtre. Mis sur écoutes téléphoniques, le joueur a fini par avouer les faits dans plusieurs appels et sur plusieurs conversations, précise le média néerlandais De Telegraaf. La transcription des conversations sur écoute montrerait d'ailleurs que Promes voulait poignarder son cousin à mort. Mais ce n'est pas tout, après l'enquête, la police a expliqué que cette agression serait en lien direct avec un... trafic de drogue.

Promes impliqué dans un réseau de trafic de drogue

Le média néerlandais explique que plusieurs proches du joueur étaient incarcérés pour ce même trafic. Promes échangeait d'ailleurs chaque semaine avec l'un de ses cousins en prison. L'international néerlandais doit être arrêté rapidement dans cette affaire, mais le fait qu'il réside actuellement à Moscou rend difficile la chose. Autre accusation et pas des moindres, selon les sources policières, Promes et sa famille auraient investi de l'argent dans de la cocaïne. Cela concernerait plus particulièrement les plus de 4000 kg (oui, oui) de drogues dures qui ont été interceptés par la police belge à Anvers en avril 2020.

À cette époque, plusieurs personnes avaient été arrêtées dans cette affaire et la police avait saisi pour plus de 120 millions d'euros de cocaïne. Quincy Promes est directement soupçonné par les autorités de participer à une organisation criminelle comme le révèle De Telegraaf, qui explique que l'avocat du joueur juge inexplicable les soupçons du Ministère public envers son joueur. Quoi qu'il en soit, Quincy Promes est dans de beaux draps...