Leicester : Ben Chilwell n'est pas à vendre pour Rodgers

Si le mercato estival ouvre officiellement ses portes le 27 juillet prochain en Angleterre, les rumeurs de transferts continuent elles, d’alimenter les médias. Parmi elles, la rumeur concernant Ben Chilwell (23 ans). Le latéral gauche de Leicester aux deux buts et trois passes décisives cette saison en Premier League, attise les convoitises des cadors anglais. Si Tottenham et Manchester City semblaient intéressés par le profil du joueur, Chelsea serait prêt à sortir les 40 M€ réclamés par les Foxes.

Mais pour mettre fin aux spéculations, son entraîneur Brendan Rodgers a assuré en conférence de presse, qu’il n’était pas inquiet pour le futur de son poulain. « C’est un joueur de Leicester, je ne suis pas inquiet du tout. Nous avons une équipe fantastique, et nous avons envie de la conserver. Nous n'avons pas l’intention de vendre Chilwell et nous n’avons pas besoin de vendre Chilwell. Il n’est pas à vendre. » Un discours on ne peut plus clair qui ne devrait pas pour autant refroidir les ardeurs des Blues, déterminés à le recruter en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.