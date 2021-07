Amicaux, L1 : Lens surclasse l'Udinese, Rennes domine le Torino, Metz bat Montpellier

Le FC Metz accueillait Montpellier ce samedi à 18h au stade Saint-Symphorien. Un dernier match de pré-saison pour les deux formations qui se retrouveront en décembre prochain lors de la 16ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par le retour des supporters messins dans les travées. Le parcage visiteur restant fermé, en raisons de travaux. Pour les Grenats, il s'agissait de prendre une belle dose de confiance avant d’affronter le champion en titre Lille lors de la première journée, prévue le 8 août prochain. De son côté, Montpellier concluait une préparation estivale compliquée en termes de résultats avec deux défaites et une seule victoire contre le RB Leipzig, le 23 juillet dernier. L’occasion pour les hommes du nouveau venu Olivier Dall’Oglio de peaufiner les dernières réglages avant d'affronter l’Olympique de Marseille de Sampaoli dimanche prochain. Et c'est le FC Metz qui a inscrit le seul but du match, sur coup de pied arrêté. Le corner de Matthieu Udol a été coupé de la tête par Kévin N'Doram (1-0, 22e).

🤝FC METZ 1-0 MHSC

Dernier match de préparation pour nos Montpelliérains

🔜 RDV dimanche prochain pour la réception de l’OM pic.twitter.com/NDLu22whMq — MHSC (@MontpellierHSC) July 31, 2021

Pour son cinquième et dernier match de préparation, le Stade Rennais affrontait quant à lui le Torino, 17e de Serie A l’an passé. L'occasion de retrouvailles avec leur équipe pour les supporters du Stade Rennais, au Roazhon Park ce samedi. Les hommes de Bruno Genesio voulaient terminer sur une bonne note après une phase de pré-saison particulièrement inquiétante sur le plan des résultats (deux nuls face au Havre puis contre le Standard de Liège, deux défaites face aux Espagnols de Getafe et Levante). Un dernier test avant d'accueillir Lens, le 8 août prochain, pour la reprise du championnat de France. Dans cette rencontre, c'est Martin Terrier qui s'est mis en évidence. Venu couper un centre de Benjamin Bourigeaud pour inscrire le seul but du match (1-0, 27e). L'ancien Lyonnais s'est procuré une nouvelle occasion dans le deuxième acte, mais sa frappe surpuissante a été repoussée sur sa barre par Milinkovic-Savic (68e). Plus inquiétant, la sortie sur blessure de Nayef Aguerd, remplacé par Warmed Omari (58e).

Autre duel franco-italien ce samedi avec Lens, futur adversaire des Rennais en L1, qui affrontait l'Udinese devant près de 15000 spectateurs réunis à Bollaert. Une réception faisant surement ressurgir quelques souvenirs aux Lensois éliminés, en 2006, par le club du Frioul lors des seizièmes de finale de la Coupe de l’UEFA. Pour leur dernier match de préparation, les Sang et Or se mesuraient donc au dernier 14ème de Serie A. 90 minutes pour travailler les derniers détails et tenter de faire le plein de confiance avant d’entamer la saison de la confirmation, après le précédent bel exercice ponctué au septième rang. Il n'aura fallu que 45 minutes aux troupes de Frank Haise pour mettre à mal la défense d'Udine (3-0 à la pause). Jonathan Clauss, auteur de deux caviars, a offert l'ouverture du score à Christopher Wooh (12e) et le but du 3-0 à Simon Banza juste avant la pause (45e+2). Entre-temps, Ismaël Boura avait lui doublé la mise (16e). En seconde période, Samir a réduit l'écart au score côté italien (3-1,78e), mais le pur produit de la Gaïllette David Pereira Da Costa a corsé l'addition pour Lens (4-1, 89e).