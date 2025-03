Manchester City : le dérapage d’Erling Haaland qui rend fous les fans !

S’il a retrouvé le chemin des filets sur le terrain, avec six buts lors de ses sept derniers matches, Erling Haaland ne s’est pas forcément remis les supporters de Manchester City dans la poche. Dans une photo publiée sur son compte Instagram, l’attaquant norvégien s’est montré dans le sauna du club, avec en guise de description : «avez-vous été dans un sauna aujourd’hui ? Si non, quelle est votre excuse ? Vous êtes paresseux ?»

Une phrase qui a fait exploser la fanbase des Cityzen et même les suiveurs du football en Angleterre en général. «Peut-être que nous ne sommes pas un gars dont la vie se résume à 500 000 livres par semaine pour courir après un ballon et se détendre dans son sauna privé toute la journée sans rien faire», «Oui, la plupart des gens n’ont pas 3 000 à 5 000 livres à dépenser pour un sauna. Et nous agissions comme si Mbappé était un snob… ça ne pouvait pas être plus faux», pouvait-on entre autre lire sous la publication de l’attaquant de Manchester City. Une remarque qui agace donc…