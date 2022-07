PSG : Marco Verratti envoie un message à Christophe Galtier

Le sans-faute se poursuit pour Christophe Galtier. Après des victoires contre Quevilly Rouen (2-0) et le Kawasaki Frontale (2-1), l’ancien coach de l'OGC Nice a confirmé ses débuts réussis sur le banc du PSG avec un succès ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (3-0), à Saitama, devant 65.000 spectateurs. Parfois bousculés, les champions de France ont finalement pris le meilleur notamment grâce à Marco Verratti, de retour dans le onze de départ.

Toujours aussi précieux devant la défense, le milieu de terrain italien a d'ailleurs adressé un message à son nouveau coach à l'issue de la rencontre. «On sent qu'on est bien, on a changé de coach, on a aussi envie de montrer qu'on arrive à comprendre vite ce qu'il veut ! C'est pour ça que sur le terrain ça va bien», a ainsi déclaré Verratti au micro de PSG TV.