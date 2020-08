OL: Memphis Depay raconte l'enfer qu'il a vécu

Le 15 décembre dernier, Memphis Depay se blessait gravement au genou gauche. Le Néerlandais était victime d'une rupture des ligaments croisés. Après avoir travaillé dur, il a pu faire son retour dans le groupe rhodanien, profitant de la malheureuse épidémie de coronavirus pour se retaper. Mais le joueur âgé de 26 ans a vécu des moments difficiles comme il l'a avoué à France Football. «Vous savez comment c'est... Je n'ai même pas pu voir un match. Toute la durée de ma blessure, je n'ai pas regardé de football. Ça me rendait... (Il réfléchit.) Émotif ! C'était mieux pour moi de me couper de ça et de me concentrer sur des choses différentes. J'étais là pour l'équipe, évidemment, avant les matches, à envoyer des messages, à les supporter. Mais j'ai voulu ne pas avoir à regarder les rencontres car je ne pouvais pas y participer. Ç'a été dur. J'ai trouvé mes autres talents il y a déjà longtemps, donc c'était une manière pour moi de déconnecter, de sortir du football. Je l'ai mal vécu.»

Présent lors des amicaux, il a joué vendredi face au PSG lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Il devrait enchaîner vendredi à Turin face à la Juventus. Interrogé par le site officiel de l'UEFA, le capitaine de l'OL en a dit plus sur son état de forme, quand il lui a été demandé s'il se sentait à 100% ou moins. «Je suis prêt. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. Vous verrez. Je suis maintenant concentré sur l’équipe. Mon corps et mon esprit sont bien. Dans les matches amicaux, j'ai eu du mal un peu à tenir les 90 minutes, mais c'est quelque chose que je dois surmonter». Le match face à la Juve pourra être une bonne source de motivation pour l'aider à tenir.