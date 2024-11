Pourquoi Iker Muniain a été nommé capitaine de San Lorenzo sans être argentin

Arrivé cet été à San Lorenzo après des années à l’Athletic Club, Iker Muniain n’a pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d’accord. Le milieu offensif espagnol de 31 ans compte déjà une réalisation et deux passes décisives en neuf matchs de championnat cette saison. Vu comme un élément essentiel du onze de départ de San Lorenzo par Miguel Ángel Russo, l’ancien de Bilbao a été nommé capitaine de son équipe. Interrogé à ce sujet, l’entraîneur argentin justifie sa décision d’avoir choisi un joueur qui n’est présent que depuis quelques mois.

« Les capitaines sont issus du club, mais avec Iker Muniain, on peut parler beaucoup et bien, et j’ai compris que c’était le bon moment pour lui donner le brassard. De plus, il est au milieu et a l’expérience et le calme pour parler à n’importe quel arbitre, a expliqué Russo, à ESPN Argentina, avant de donner des nouvelles de l’état de santé de Muniain. Il a bien travaillé, tout à fait normalement, sans le ballon. Je ne l’ai pas écarté d’emblée. Nous verrons demain et après-demain comment il se porte. »