Fulham s'offre la pépite israélienne Manor Solomon

Profitant des règles de la FIFA qui permet aux joueurs étrangers évoluant en Ukraine de suspendre leur contrat pour la saison prochaine, Fulham s'offre une pépite du Shakhtar Donetsk pour un an. Ailier gauche remuant, l'Israélien Manor Solomon débarque au sein du club londonien.

«Je suis vraiment heureux et ravi d'être ici à Fulham et j'ai hâte de ressentir l'atmosphère particulière de Craven Cottage» a déclaré le joueur de 23 ans. Vainqueur de deux championnats ukrainiens et disposant d'un bilan de 22 buts et 9 offrandes en 106 matches avec le Shakhtar Donetsk, celui qui a fêté hier son 23e anniversaire sort d'un exercice plus compliqué puisque la pépite Mykhaylo Mudryk lui avait subtilisé son statut de titulaire.