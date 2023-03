EdF (F) : l’annonce forte de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Alors que l’après Corinne Diacre se dessine doucement, mais sûrement, plusieurs noms sont déjà cités pour remplacer l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine. Parmi ces derniers, celui d’Hervé Renard revient avec insistance. Invité du Super Moscato Show sur RMC, Jean-Michel Aulas est revenu sur la candidature de l’entraineur de 54 ans. Pour le président lyonnais, le chef d’orchestre de l’Arabie Saoudite, durant la Coupe du Monde au Qatar notamment, est en pole position pour devenir le nouveau sélectionneur des Bleues. «Quand on est à la Fédération on doit moins parler encore qu’ailleurs. C’est toujours difficile. Mais je peux dire qu’il (Hervé Renard, ndlr) est en bonne position», a d’abord confié le dirigeant français avant de poursuivre.

«Je l’ai tous les jours au téléphone comme d’autres. Les choses ne sont pas réglées. […] Il y a toujours plusieurs candidats car on ne peut pas se permettre de rester à quai si les choses ne se font pas. Le contact avec Hervé est un contact très positif et on a la chance de jouer la Coupe du monde dans cinq mois. L’année d’après il y aura les Jeux olympiques en France et peut-être l’Euro encore l’année d’après. Il y a un cycle extraordinaire à venir et je pense qu’il faut être très très ambitieux. Il faut changer les habitudes, sortir des sentiers battus et se donner les moyens d’aller chercher cette Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce n’est pas normal que les féminines soit en retard sur les garçons.» Affaire à suivre donc…

