Espoirs : Mathys Tel réagit au départ de WZE chez les A

Appelé en équipe de France A à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne beaucoup de monde. Du coup, les Espoirs se sont retrouvés orphelins de leur capitaine, mais ils ne lui en veulent pas. Coéquipier de WZE chez les Bleuets, la pépite du Bayern Munich Mathys Tel en a d’ailleurs profité pour faire l’éloge du Parisien.

«On perd un gros joueur, c’était le capitaine. C’est quelqu’un qui a apporté une très bonne énergie au sein du groupe. Et voilà, on est tous contents pour lui. Mais c’est sûr que son absence va faire un petit trou dans l’équipe. Quand on a fait l’Euro avec les U17, on ne s’est jamais dit que lui et moi, on pourrait se retrouver dans une telle situation, surtout avec nos clubs. Il mérite ce qui lui arrive. Et je me dis que ça peut m’arriver aussi. Il faut que je reste patient, concentré et surtout que je continue d’apprendre comme je le fais actuellement», a-t-il confié en conférence de presse.