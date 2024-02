Real Madrid : le cas Ethan Mbappé interpelle sérieusement l’Espagne

Chez les Mbappé, le football est l’affaire de tous. Le père, Wilfrid, a été entraîneur durant de nombreuses années à Bondy. Il a aussi été consultant TV lors de la Coupe du monde 2022. La mère, Fayza Lamari, est une ancienne handballeuse. Mais elle a notamment lancé une agence de conseil pour les footballeurs. Ses fils, Kylian (25 ans) et Ethan (17 ans) figurent parmi ses clients. Ces derniers mois, elle a dû gérer l’épineux cas KM7. En fin de contrat, le champion du monde 2018 a finalement décidé de quitter le Paris Saint-Germain afin d’aller réaliser son rêve au Real Madrid. Rapidement, beaucoup se sont questionnés au sujet d’Ethan. Cela a été le cas des joueurs parisiens qui lui ont demandé si lui aussi allait partir comme son aîné.

Un recrutement très surprenant

Mais le milieu né en 2006 a été clair : «non, je suis un Titi, moi, je reste au PSG !» Sauf que la donne a rapidement changé. Selon les informations d’El Chiringuito, le joueur, qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec les U19, pourrait accompagner son frère dans la capitale espagnole. En effet, KM7 aurait demandé aux Merengues de recruter également son frère, dont le contrat au PSG s’achève également en juin prochain. Une information qui a fait grand bruit en France et en Espagne. De l’autre côté des Pyrénées justement, on se pose des questions concernant Ethan Mbappé. Journaliste pour AS, Andrés Onrubia ne croit pas vraiment à une arrivée du plus jeune de la fratrie à Madrid.

«Je pense qu’Ethan Mbappé ne va pas aller au Real Madrid. A ma connaissance, le PSG négocie un nouveau contrat pour le jeune frère de Kylian, et il souhaite rester à Paris. En principe, le transfert de Kylian n’est pas lié à celui d’Ethan. (…) Pour moi, et je ne pense pas que ce soit un mauvais joueur, Ethan Mbappé, a 17 ans actuellement et n’a pas le niveau pour être titulaire ou jouer régulièrement au PSG, ni au Real Madrid. Je doute fortement que Kylian et sa mère, Fayza Lamari, aient subordonné l’un des plus gros transferts de l’histoire du football à l’arrivée d’Ethan. Si cela arrive, je serais surpris. Je sais qu’il veut réussir au PSG, mais tout peut arriver dans le football.»

On ne l’imagine pas percer à Madrid

Une arrivée à Madrid n’est donc pas impossible mais peu probable à l’écouter. Là-bas, beaucoup ne connaissent le Français que de nom ou par rapport à son aîné. Certains ne l’ont même jamais vu jouer. C’est le cas de Sergi Santos, que nous avons contacté. Journaliste pour Relevo, il ne voit pas forcément une arrivée du joueur de 17 ans d’un mauvais œil. «Si Kylian Mbappé veut que son frère joue pour Madrid, il n’y aura aucun problème. Autrefois, tous les enfants de Zinedine Zidane passaient par la Cantera. Vu son âge, il irait a priori avec la Juvenil A. Le Real Madrid Castilla a un haut niveau, donc ça me paraît difficile au départ pour lui.» Un avis que ne partage pas Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.com.

«Il semble clair que le Real Madrid ne fera pas signer Ethan que parce qu’il est le frère de Kylian. Je pense que, dans un premier temps, il jouera la réserve et que s’il réussit, il aura peut-être l’opportunité de faire ses débuts avec l’équipe première. Mais ça me semble compliqué.» Ce qui est sûr, c’est que son cas ne déchaîne pas les passions de l’autre côté des Pyrénées à écouter Andrés Onrubia. «On parle peu d’Ethan en Espagne. C’est vrai qu’il s’est fait remarquer lors de ses débuts en Ligue 1 face à Metz en décembre, mais il n’y a pas beaucoup de références concernant le jeune Mbappé. On sait qu’il est le frère de Kylian. Mais ici, ils (les gens, ndlr) ne le suivent pas comme Kylian. Loin de là.» Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le jeune Ethan Mbappé.