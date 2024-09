Le monde du football est en deuil ce mercredi 11 septembre. Grand homme du journalisme français, Didier Roustan est décédé des suites d’une maladie dans la nuit de mardi à mercredi à l’âge de 66 ans. Né à Brazzaville au Congo et grandissant par la suite du côté de Cannes, il s’entraînera même avec l’AS Cannes à 16 ans avant d’être mis à l’écart pour des problèmes de comportement. Après avoir eu son baccalauréat, il n’abandonnera pas sa passion pour le football, bien au contraire puisqu’il rejoindra le service des sports de TF1 en 1976 à tout juste 19 ans. Devenant un élément important de l’émission Téléfoot, il dirigera l’émission entre 1986 et 1989.

Passé ensuite du côté de Canal +, Antenne 2 et France 2, il commentera l’Euro 1992, la Coupe du monde 1994 et plusieurs finales de Ligue des Champions. En 1999, sa carrière prendra un tournant puisqu’il rejoindra L’Équipe TV, une chaîne qui va grandir et où il sera dès 2008 chroniqueur sur L’Équipe du soir, un poste qu’il a tenu pendant 16 ans. En parallèle, il a tenu un blog vidéo Roustan Foot. Grand amoureux du football sud-américain et encyclopédie du ballon rond, il laisse derrière lui une grande empreinte.