Jocelyn Gourvennec ne reviendra pas à Guingamp

Devenu entre autres consultant pour Canal Plus en attendant de retrouver un club, Jocelyn Gourvennec (49 ans) ne reviendra pas une troisième fois (2010-2016 et 2018-2019) à l'En Avant Guingamp. Selon les informations de L'Equipe, il a refusé le poste alors qu'il semblait tout proche de prendre la suite de Frédéric Bompard.

Le président du club breton avait pourtant présenté une offre à l'ancien milieu de terrain où il aurait bénéficié d'un rôle élargi, et pensait valider ce choix avec le conseil d'administration ce lundi soir. Il n'en sera finalement rien et c'est donc l'entraîneur actuel qui redevient le favori pour occuper le banc la saison prochaine. Bompard a réussi à sauveur l'EAG (finalement 9e de L2) et bénéficie du soutien du vestiaire mais il n'est pas titulaire du BEPF obligatoire pour diriger une équipe professionnelle.