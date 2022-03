Barça : Martin Braithwaite invité à partir

La suite après cette publicité

La fin de l'aventure barcelonaise semble chaque jour se rapprocher un peu plus pour Martin Braithwaite. Sport réitère en tout cas l'intention du Barça de se séparer de l'attaquant de 30 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024, à l'issue de la saison 2021-2022. Mais depuis son retour de blessure le 20 janvier dernier, après 4 mois passés sur le carreau, Xavi a débarqué sur le banc. Et l'entraîneur catalan ne semble pas du tout compter sur les services de l'ancien du Téfécé, qui n'est pas parvenu à se trouver un nouveau point de chute l'hiver dernier, marqué par les arrivées d'Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres.

Le quotidien ibérique rappelle que la volonté des deux parties reste la même, à savoir permettre à Martin Braithwaite de se relancer dans un autre club. L'international danois, qui aspire évidemment à représenter son pays lors de la Coupe du monde 2022 en fin d'année, ne devrait pas manquer de prétendants. Car même si le n°12 des Blaugranas n'a disputé que 22 minutes depuis l'intronisation de Xavi (10 minutes en Liga, 12 en Copa del Rey), ses prestations convaincantes avec le FC Barcelone pourraient bien lui ouvrir plusieurs portes.