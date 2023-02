PSG : Christophe Galtier a aimé l’entraînement ouvert au public

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain a offert la possibilité à ses supporters d’assister à un entraînement de ses stars en public, au Parc des Princes. À deux jours du choc contre l’Olympique de Marseille, les fans parisiens ont donc pu afficher leur soutien aux joueurs, d’autant qu’ils ne pourront pas se rendre dans la cité phocéenne dimanche soir. Et ça a plu à Christophe Galtier.

« C’était prévu depuis un certain moment. C’est important pour nos supporters, ils sont depuis le début de la saison exceptionnels sur le soutien. Face à Lille, le public n’a pas baissé les bras et a poussé pour aider l’équipe à chercher la victoire. Il y avait des ultras et les familles, c’est une bonne chose. Ça permet de casser une routine et de montrer l’importance de ce match-là », a-t-il confié.

