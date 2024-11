Racisme : le discours fort de Vinicius Jr

Personnage clivant, Vinicius junior n’en reste pas moins un joueur engagé contre le racisme. En Espagne, la star du Real Madrid a souvent été la cible d’attaques racistes venues du public. Mais depuis ses coups de gueule répétés, l’international brésilien a su faire bouger les choses. Aujourd’hui, les autorités espagnoles prononcent de plus en plus de sanctions fortes à l’encontre de ces énergumènes. Et pour Vinicius Jr, le combat contre ce fléau avance dans le bon sens.

« Au cours des trois derniers mois, nous avons déjà réussi à mettre trois ou quatre personnes en prison et à leur faire payer le crime qu’elles ont commis. Nous sommes sur la bonne voie. Je joue en Espagne, où j’ai beaucoup souffert et où je souffre encore parfois, mais bien sûr, c’est moins avec l’aide de tous les clubs, de toutes les personnes qui font de leur mieux pour lutter contre le racisme, comme le fait la CBF. Je sais à quel point je suis important, mais je dis toujours que c’est le combat de tous, parce que je ne peux pas à moi seul lutter contre tout ce que tous les Noirs ont subi. Mais je connais mon importance, je connais la force que j’ai, mon discours, et je peux parler pour tous ceux qui n’ont pas de force, ou qui ont peur, ou qui traversent beaucoup de choses et les gens ne croient pas toujours ce qu’ils disent. Je suis donc très heureux de pouvoir aider et de continuer à lutter avec fermeté et force avec tous les joueurs et toutes les personnes qui ont pu nous aider. Je pense toujours que toute aide est la bienvenue. Les Noirs ont souffert pendant longtemps et le moment est venu de mettre un terme à tout cela. La FIFA, qui est un nom très fort, ainsi que la CBF et tous les joueurs, ont la force de se battre. Allons donc de l’avant ensemble, fermes et forts, pour qu’ici et dans un avenir très proche, les enfants qui viendront dans notre futur aient une vie meilleure », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par AS.