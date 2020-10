Danilo Pereira attendu au PSG !

Thomas Tuchel a réclamé des arrivées avant la fin du mercato, il en aura au moins deux. Comme annoncé par la chaîne Téléfoot, et confirmé par nos soins, Moise Kean (Everton) n'est plus très loin de rejoindre le PSG sous la forme d'un prêt pour cette saison. Mais ce n'est pas le seul. Un nouvel élément est en instance de débarquer dans la capitale : un milieu de terrain défensif de grande taille.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Danilo Pereira pourrait également débarquer dans les prochaines heures dans la capitale parisienne. De sources portugaises, le joueur, âgé de 29 ans, aurait d'ailleurs même fait ses adieux à ses coéquipiers hier. Le milieu défensif avait rejoint Porto il y a cinq ans pour un transfert avoisinant 5 millions d’euros. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'international portugais (39 sélections, 2 buts) a participé à 192 rencontres avec les Dragons.

Danilo pour apporter de la taille au milieu

C'est lui qui viendrait apporter le surplus de taille (1m88) désiré au milieu de terrain par la direction du PSG. Il va également apporter son expérience, lui qui est indéboulonnable à Porto depuis son arrivée en 2015 en provenance de Martimo. Il devrait débarquer sous forme de prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas encore filtré. Le joueur est même attendu dans la journée à Paris pour y passer sa visite médicale et il n'est probablement pas le seul.

Moise Kean est lui aussi attendu et voilà qu'avec ces deux joueurs, Leonardo apporte un peu de profondeur à un effectif qui en manquait terriblement après les nombreux départs de l'intersaison (Meunier, Cavani, Thiago Silva, Choupo-Moting). En plus de Florenzi, arrivé lui aussi sous forme de prêt en provenance de la Roma il y a un peu plus de deux semaines maintenant, le mercato parisien est en train de toucher à sa fin. À moins qu'un dernier coup, pour un défenseur central par exemple, soit réalisé...