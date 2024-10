Iran : un joueur international suspendu pour une raison lunaire

Un joueur iranien a été suspendu pour six mois par sa fédération pour avoir montré un tatouage. Armin Sohrabian, défenseur central du FC Nassaji Mazandaran a été suspendu par le comité d’éthique de la fédération iranienne de football pour avoir montré un tatouage au niveau de sa cuisse lors d’un entraînement avec Esteghal, club qu’il a quitté depuis.

En Iran, la police des mœurs détient un rôle très important dans la vie du pays, qui est une république islamique dirigée par un pouvoir politique, spirituel, moral et religieux représenté par la figure du Guide suprême, Ali Khamenei, qui est placé au-dessus de la charge de président de la république islamique. En Iran, les tatouages, qui restent associés à l’immoralité, la délinquance et surtout à l’occidentalisation, sont par exemple interdits depuis 2015, ce qui a valu au joueur cette sanction. Suspendu pour six mois, le défenseur a également été condamné à payer une amende de 600 millions de tomans iraniens, soit environ 8 700 euros.