Le monde du football français rend hommage à Robert Herbin

La triste nouvelle est tombée lundi soir. Robert Herbin est décédé à l'âge de 81 des suites de problèmes cardiaques et pulmonaires. Joueur puis entraîneur mythique des plus belles années de l'AS Saint-Etienne, il représentait tout un pan de l'histoire du football français. C'est avec lui que les Verts sont devenus une équipe adorée par la France entière, épatée par la qualité de jeu et les épopées européennes, dont la plus fameuse en 1976 qui s'achèvera par une courte défaite en finale face au Bayern Munich à Glasgow (0-1). Sa chevelure rousse, plus éparse au fil du temps, a continué à se remarquer dans les travées de Geoffroy-Guichard mais s'est raréfié au cours des dernières années.

Devenu entraîneur de l'ASSE à 33 ans seulement, il y aura vécu un long règne, marqué par trois passages, de 1972 à janvier 1983, puis de 1987 à 1990 et enfin de 1997 à 1998 avec Pierre Repellini. C'est lors de son premier passage qu'il marqua les esprits avec 4 titres de champion de France et 3 Coupes de France. Son décès suscite l'émotion du football français, qui lui rend hommage, avec bien sûr l'AS Saint-Etienne qui a exprimé toute sa tristesse.

Monsieur Herbin était un mythe.



Sans le Sphinx, il n'y aurait ni étoile, ni épopée. Il nous laisse un palmarès inégalé.



Sa vision et son charisme ont sublimé notre club ! — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 27, 2020

