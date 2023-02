PSG : Rony Lopes évoque la fragilité de Renato Sanches

La suite après cette publicité

Buteur samedi dernier lors de la défaite de Troyes contre l’Olympique Lyonnais au stade de l’Aube (3-1), Rony Lopes réalise une très bonne première partie de saison en ligue 1 avec l’ESTAC. Auteur de quatre réalisations et cinq passes décisives en 18 rencontres, le joueur de 27 ans devra continuer sur sa lancée s’il veut sauver son équipe et éviter la relégation en Ligue 2 à la fin de la saison. Outre cette problématique de points avec ses coéquipiers troyens, l’attaquant portugais a accordé une interview au média portugais Eleven, diffuseur de la Ligue 1 au Portugal, pour donner son avis sur le cas Renato Sanches.

Lors de cette dernière, Rony Lopes en a profité pour se confier sur le cas de son compatriote Renato Sanches qui s’est à nouveau blessé avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse samedi dernier. «C’est triste. Un joueur de sa qualité pourrait atteindre un excellent niveau. Quand vous avez beaucoup de blessures, psychologiquement c’est compliqué. En plus, c’est musculaire et le joueur ne sait pas pourquoi c’est arrivé. C’est frustrant. Il a beaucoup de qualités et il est encore jeune. S’il arrête cette vague de blessures, il peut atteindre un excellent niveau» a notamment déclaré l’attaquant portugais. Pour rappel, l’OM et le PSG s’affronte ce soir en 8ème de finale de la Coupe de France au stade Vélodrome.

