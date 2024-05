Manchester City : la déclaration puissante de Pep Guardiola

Depuis quelques jours, on connaît les noms des champions nationaux dans les principaux championnats européens. En Espagne, le Real Madrid a été sacré. Du côté de l’Allemagne, c’est le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso qui s’est adjugé le trophée de champion. En Italie, l’Inter a remporté un nouveau scudetto. Enfin, c’est le Paris Saint-Germain qui est monté sur la plus haute marche du podium en France. En revanche, on ne connaît pas encore l’identité du champion d’Angleterre. Tout va se jouer entre Arsenal et Manchester City.

Une finale à jouer contre West Ham

En tête avec 86 points, les Gunners espéraient que leur rival Tottenham fasse tomber les Skyblues hier soir en match en retard. Mais les Mancuniens n’ont pas manqué l’occasion de reprendre la tête de la Premier League puisqu’ils se sont imposés 2 à 0. Leader avec 89 points, les Citizens devront s’imposer ce week-end à domicile face à West Ham lors de la 38e et dernière journée. Dans le cas contraire, ils devront compter sur une défaite ou un nul d’Arsenal, qui reçoit Everton à l’Emirates Stadium. Mais Manchester City ne veut pas y penser et se concentrer sur son match comme l’a avoué Kyle Walker.

« C’est un pas de plus. Il faut prendre chaque match comme il vient. Nous avions un travail à faire ce soir (hier), mais nous savons comment les choses peuvent évoluer (…) Le match contre West Ham est une autre finale et j’espère que nous pourrons entrer dans l’histoire de ce grand club. Le travail n’est pas terminé, loin de là.» Pep Guardiola est du même avis. Mais le technicien espagnol a surtout tenu à mettre en avant le joueur du match selon lui. Il s’agit de Stefan Ortega. Remplaçant au coup d’envoi, le portier allemand est entré en jeu puisque le titulaire Ederson a été victime d’un mauvais coup.

Guardiola s’agenouille devant Ortega

En colère au moment de sa sortie, ce dernier l’a fait savoir à Guardiola. Mais finalement, l’ancien coach du Barça a dû se dire qu’il avait fait le bon choix. Ortega a été impressionnant une fois sur le pré. Il a multiplié les sorties et les arrêts face à Kulusevski (71e, 80e) et surtout face à Son (86e), qu’il a écoeuré. L’un des tournants de la rencontre mais également de cette course au titre selon Guardiola, qui en est d’ailleurs tombé sur le dos. Pour lui, sans les arrêts de son portier, «Arsenal est champion ». Puis, il a utilisé des mots très forts pour évoquer le cas d’Ortega

« C’est la réalité dans le football moderne, les marges sont très fines (…) Stefan fait un arrêt incroyable. Il a ce talent, en un contre un, il est l’un des meilleurs gardiens que j’ai vu de toute ma vie. Il a la culture allemande. Même cette saison, quand Ederson s’est blessé à quatre reprises, il s’est montré très fiable. C’est un gardien incroyable. Notre entraîneur des gardiens a pris une décision incroyable en le faisant venir ici.» Précieux hier soir, Ortega, encensé en Angleterre ce mercredi comme tout son club, a participé à sa façon à la possible conquête du titre. De quoi ravir Pep Guardiola.