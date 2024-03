Amical : l’Allemagne s’amuse avec la France à trois mois de l’Euro !

À trois mois de l’Euro 2024, l’équipe de France accueillait l’Allemagne au Groupama Stadium de Lyon, ce samedi soir. Une rencontre, certes, amicale mais importante pour les deux sélections qui pourraient se retrouver l’été prochain. Pour ce choc et quelques mois après la défaite des Bleus à Dortmund, Didier Deschamps alignait un 4-3-3 avec Brice Samba dans les buts. En défense centrale, Benjamin Pavard était associé à Dayot Upamecano alors que Warren Zaïre-Emery accompagnait Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Devant, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé entouraient Marcus Thuram. De son côté, Julian Nagelsmann optait pour un 4-2-3-1 où Kai Havertz, seul en pointe, était soutenu par un trio composé de Florian Wirtz, Ilkay Gündogan et Jamal Musiala. Un duel qui allait rapidement tourner à l’avantage de la Mannschaft… Surpris par le coup d’envoi allemand, les Bleus laissaient, en effet, Florian Wirtz totalement libre dans l’espace entre le milieu et la défense.

Impressionnant depuis le début de la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen, le joyau de 20 ans s’emmenait alors le ballon avant de décrocher une sublime frappe du droit sous la barre d’un Samba impuissant (0-1, 1er). Douchés après 8 secondes de jeu seulement et pris par l’intensité de leur adversaire du soir, les coéquipiers de Lucas Hernandez tentaient de réagir et s’appuyaient alors sur la vivacité de Dembélé… Dominateur dans son duel face à Mittelstädt, l’ailier parisien trouvait une première fois Mbappé mais ce dernier croisait trop sa frappe (22e). Dans la foulée, l’ancien Monégasque, trouvé par Hernandez, piquait son ballon mais voyait sa tentative repoussée par Ter Stegen (25e). Trop peu inspirés dans le jeu et globalement dominés collectivement, les troupes de Didier Deschamps se procuraient cependant une dernière occasion avant la pause mais Rabiot, aux six mètres, était contré par Andrich (35e). Menés à la pause, les Bleus craquaient encore au retour des vestiaires…

Les Bleus sont totalement passés au travers !

Très friable sur le plan défensif, l’équipe de France était une nouvelle fois dépassée face à la vista de Wirtz. Parti depuis son côté gauche, le joueur de Leverkusen déclenchait une merveille de passe longue dans la profondeur pour Musiala, qui effacait Samba avant de trouver Havertz en retrait. Seul aux six mètres, l’attaquant d’Arsenal croisait sa frappe du gauche pour faire le break (0-2, 49e). Sonnés et amorphes, les Bleus éprouvaient toutes les peines du monde à se montrer dangereux aux abords de la surface adverse. À l’instar d’un Zaïre-Emery décevant ou d’un Thuram bien trop discret, les vice-champions du monde en titre ne trouvaient aucune solution face au bloc allemand. Souvent pris dans la profondeur, les partenaires de Koundé affichaient, par ailleurs, de nombreuses fébrilités face aux percées d’Havertz, Musiala et Wirtz, omniprésent au cours de cette rencontre. Frustré par la tournure des événements, Deschamps apportait finalement du sang neuf à son onze de départ.

Théo Hernandez remplaçait son frère alors que Zaïre-Emery, Koundé et Thuram cédaient respectivement leur place à Camavinga, Clauss et Giroud, scandé par le public de l’enceinte lyonnaise. Malgré ces changements opérés, la physionomie de ce match ne changeait guère. Dépassés dans les duels, incapables d’inverser la tendance et trop peu soudés collectivement, les Tricolores vacillaient encore et toujours. Si les Bleus avaient, certes, le mérite de ne pas encaisser un troisième but - bien aidés par les dernières parades décisives de Samba et malchanceux lorsque Rüdiger repoussait in-extremis un ballon sur sa propre barre transversale (88e) - la défaite (0-2) ne souffrait, quant à elle, d’aucune contestation possible. Un revers aux allures de piqûre de rappel à quelques semaines de se rendre en terres allemandes…