Athletic Bilbao-FC Barcelone : les compositions officielles

Suite de la Liga édition 2021-2022 ce samedi soir avec une belle affiche opposant l'Athletic Bilbao au FC Barcelone à San Mamés (22h, à suivre en direct commenté sur FM), dans le cadre de la 2ème journée du championnat espagnol. Le club basque a à cœur de lancer sa saison en Espagne après avoir été tenu en échec par Elche le week-end dernier (0-0). De leur côté, les Blaugranas, vainqueurs de la Real Sociedad au Camp Nou lors de la 1ère journée (4-2), veulent enchaîner et bien faire comprendre à tout le monde qu'ils gèrent parfaitement l'ère post-Messi.

Pour faire déjouer l'ogre catalan, Marcelino persiste et signe en maintenant sa confiance dans un 4-4-2 à plat. Le double pivot Dani Garcia-Vencedor est aligné dans l'entrejeu alors que le duo Sancet-Williams sera chargé d'animer le front de l'attaque. Ronald Koeman ne chamboule rien et reconduit le même onze de départ que contre la Real Sociedad, organisé en 4-3-3. Neto garde les buts du Barça devant une défense emmenée par Dest, Piqué, Eric Garcia et Alba. De Jong, Busquets et Pedri composent le milieu de terrain alors que le trio Griezmann-Braithwaite-Depay est aligné aux avant-postes.

Les XI de départ

Athletic Bilbao : Agirrezabala - Lekue, Vivian, Íñigo Martinez, Balenziaga - Berenguer, Dani Garcia, Vencedor, Munian - Sancet, Williams

FC Barcelone : Neto - Dest, Eric Garcia, Piqué, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Griezmann, Braithwaite, Depay