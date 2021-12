Nantes : Antoine Kombouaré déçu par Nicolas Pallois

La suite après cette publicité

Opposé à l'Olympique de Marseille, le FC Nantes s'est incliné à domicile (0-1). Et les Canaris peuvent avoir des regrets puisqu'ils se sont mis tous seuls dans une situation délicate avec l'expulsion de Nicolas Pallois juste après le but de Gerson. Déjà averti, le défenseur nantais a écopé d'un deuxième carton jaune pour contestation. Et ça, Antoine Kombouaré n'a pas aimé, surtout de la part d'un joueur d'expérience.