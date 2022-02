Chelsea part à la chasse au Real Madrid

Chelsea et Thomas Tuchel ne baissent pas les bras, mais ne se font plus trop d’illusions. Depuis des mois, le coach allemand et son board se battent pour faire prolonger trois de leurs défenseurs : César Azpilicueta, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. Et aujourd’hui, les Blues s’attendent davantage à perdre leurs trois piliers.

Azpilicueta est annoncé au FC Barcelone, tandis que Christensen et Rüdiger attendent toujours une grosse offre. L’Allemand se montre d’ailleurs très gourmand puisqu’il réclame un salaire annuel de 10 M€. Face à cette situation qui traine, AS nous apprend que le club londonien aurait choisi d’aller recruter un défenseur. Et pas n’importe où.

Chelsea veut une star pour sa défense

Le quotidien espagnol affirme que les Blues viseraient Eder Militão. Le Brésilien serait l’une des priorités de Tuchel. Mais la mission de Chelsea sera très difficile à réaliser. A 24 ans, Militão, qui a été recruté en 2019 pour 50 M€, a enfin réussi à s’imposer au sein de la défense merengue, notamment après les départs conjugués de Sergio Ramos et de Raphaël Varane.

Difficile donc d’imaginer la Casa Blanca se séparer de son nouveau patron défensif dont le contrat expire en 2025. mais Chelsea n’a pas peur de tenter sa chance. Pour rappel, les Londoniens ont essayé de recruter Marquinhos l’été dernier. Pour faire plier le Paris Saint-Germain, ils avaient d’ailleurs mis 85 M€ sur la table. En vain. Auront-ils plus de réussite dans le dossier Militão ?