BVB : la mise au point de Michael Zorc sur l'avenir d'Erling Håland

Mino Raiola s'est distingué ces derniers jours en évoquant l'avenir de l'un de ses clients les plus cotés du moment, Erling Håland (20 ans). Des propos qui ne sont pas passés inaperçus en Allemagne, où Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a réagi dans les colonnes de Kicker.

«Cela ne me dérange pas du tout. Je ne pense pas non plus que cette sortie ait fait sensation. C'était une déclaration tout à fait normale. Il n'y a pas du tout de problème. Nous sommes heureux d'avoir Erling ici, qu'il ait marqué plus ces derniers matches et qu'il ait fait ses preuves pour nous. Je peux seulement dire que nous continuons à imaginer l'avenir avec lui. Je crois aussi qu'il ne se sent pas nécessairement aussi mal à l'aise ici à Dortmund», a-t-il lâché au sujet de son international norvégien sous contrat jusqu'en juin 2024.