Madrid s’enflamme pour son sauveur Jude Bellingham, la presse se prosterne devant le PSG de Luis Enrique

Bellingham, roi de Madrid

Au terme d’un Clasico animé, ce sont les Madrilènes qui se sont imposés, score final 3-2. Un succès qui permet aux hommes de Carlo Ancelotti de prendre 11 points d’avance à 6 journées de la fin au classement de la Liga, autant dire que le Real Madrid est champion ou en tout cas de manière virtuelle comme le placarde Marca. On retrouve le même titre sur la Une de AS qui met en avant le héros du soir, Jude Bellingham, auteur du but libérateur dans le temps additionnel. Un scénario que les supporters madrilènes ont déjà vu à nombreuses reprises cette saison. On ne compte plus le nombre de fois que l’Anglais a dû sortir cette fameuse cape de sauveur. Pour Marca, «Bellingham plie la Liga». Cette saison, Jude c’est 21 buts et 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues.

Le PSG de Lucho régale

Quelques jours après la qualification historique face au Barça en Ligue des Champions, le PSG a infligé le même tarif à l’OL, victoire 4-1. Pour L’Equipe, le PSG file «tout droit vers le bonheur». Les Gones ont voulu se montrer ambitieux et bien ils se sont fait punir dès le début du match. Le PSG a livré un véritable récital en première mi-temps, mettant fin au débat et au suspens. Pour Le Progrès, c’était la «douche froide», il n’y avait rien à faire face à ce PSG. En conférence d’après-match, Pierre Sage a eu des mots très élogieux envers l’équipe de Luis Enrique. Le peuple lyonnais espère évidemment un résultat différent en finale de Coupe de France. Le PSG va avoir l’occasion de glaner le 12ème titre de son histoire en cas de succès à Lorient mercredi, couplé à une défaite ou un nul de Monaco face à Lille.

Manchester United frôle l’humiliation

Manchester United a failli subir la plus grande remontada de l’histoire en Angleterre. Opposés à Coventry, pensionnaire de D2 anglaise, les Red Devils ont eu chaud, très très chaud ! A tel point que pour le Daily Telegraph, «United a été humilié dans la victoire». Il n’y a qu’à voir la tête de Jim Ratcliffe qui rappelle le célèbre cri de Munch pour comprendre le drame qu’a été évité. Pour ceux qui n’ont pas vu le match, Manchester United a mené 3-0 avant de se faire remonter 3-3. Coventry a même eu la balle de 4-3 dans les dernières secondes de la prolongation, mais le but a été annulé pour un hors-jeu de quelques millimètres. Pour The Sun, les «Red Devils ont été chanceux». Pour le Daily Mail, c’est un «déchirement» pour les pensionnaires de D2. Manchester United a finalement validé son billet pour la finale après la fatidique séance de tirs au but. Ce sera donc bien un Derby de Manchester qui se jouera en finale de FA Cup, le 25 mai prochain, comme la saison dernière.