Dijon signe Daniel Glao

Auteur de 15 réalisations en 32 apparitions cette saison du côté du Selongey Football Club (National 3) après avoir multiplié les essais infructueux l'été dernier (AJ Auxerre, Toulouse, Angleterre), Daniel Glao (20 ans), qui n'a jamais connu de centre de formation, a réussi à taper dans l'œil d'écuries plus huppées.

Et selon nos informations, le Dijon FCO a décidé de mettre la main sur ce jeune attaquant de fixation très adroit dans la zone de vérité, lui offrant un contrat d'un an. Ce dernier espère désormais marcher sur les traces de son frère... un certain Yaya Sanogo.