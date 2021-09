Benfica-FC Barcelone : les compositions officielles

Moribond en Liga et balayé 3-0 à domicile par le Bayern lors de la 1ère journée, le FC Barcelone se déplace à Lisbonne pour tenter de prendre ses premiers points dans cette campagne de Ligue des champions (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Parvenu à ramener un point de Kiev (0-0), Benfica est un rouleau compresseur en championnat puisqu'il compte 7 victoires en 7 matches et quatre points de plus que Porto et le Sporting CP.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Jorge Jesus opte pour un 3-4-3, dans lequel on retrouve Otamendi, Verissimo et Vertonghen en défense, João Mario et Weigl au milieu et le duo Rafa Silva-Darwin Nuñez en soutien de Yaremchuk devant. Côté Ronald Koeman, retour également à une défense à trois. Le technicien néerlandais aligne Piqué, Araujo et Garcia, un milieu à trois avec Pedri-Busquets-de Jong et utilise Dest et Sergi Roberto en pistons. Devant, Memphis Depay accompagne Luuk de Jong.

Les compositions officielles :

Benfica : Vlachodimos - Verissimo, Otamendi, Vertonghen - Lazaro, João Mario, Weigl, Grimaldo - Rafa Silva, Yaremchuk, Darwin

Barcelone : ter Stegen - Piqué, Araujo, Garcia - Sergi Roberto, Pedri, Busquets, F. de Jong, Dest - L. de Jong, Depay