PSG - Borussia Dortmund : la réaction lucide de Marquinhos

Le club, les joueurs, le staff et les supporters avaient promis une ambiance et un match feu pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Battu 1-0 à l’aller, le PSG avait promis l’enfer aux Allemands. Au final, les Rouge et Bleu ont déçu. Impuissants, pas franchement enthousiasmant et sans idées, les hommes de Luis Enrique se sont encore incliné sur le score de 1 but à 0.

Éliminés, les partenaires de Kylian Mbappé peuvent avoir des regrets. Outre un manque d’envie criant sur les deux matches, les Parisiens ont surtout vendangé un grand nombre d’occasions. Un manque d’efficacité impardonnable à ce stade de la compétition, même contre un adversaire loin d’être impressionnant. D’ailleurs, au moment d’analyser l’échec des siens, le capitaine brésilien ne s’est pas trompé.

Le PSG a trop vendangé

« L’efficacité, je crois. C’est ce qui a manqué. Ils ont marqué deux buts : un corner et un but en profondeur, sur une phase qu’on avait travaillée. C’est des petits détails, on n’a pas été efficace. Ils ont gagné les deux matches comme ça. Il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette compétition. Personne ne croyait qu’on allait aller jusque-là. Il faut se souvenir que c’est un nouveau projet, avec un nouveau coach, avec beaucoup de changements. On voulait aller jusqu’au bout. Il ne faut pas tout jeter en l’air », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« C’est très dur parce qu’on ne peut rien faire. Il y avait de la place, mais il manquait de l’intensité. Toutes les occasions, c’était difficile. Ce sont deux équipes qui ont grandi pendant la saison. C’est très dur d’arriver en demi, aller en finale c’est encore plus difficile. Il fallait gagner ce soir, être plus efficace et on ne l’a pas été. » Lucide et ce n’est sans doute pas Luis Enrique qui dira le contraire.