Le FC Barcelone touche enfin au but pour Eric Garcia

Le FC Barcelone est en plein processus électoral, avec quatre candidats en lice pour le poste de président. Et en parallèle, le mercato d'hiver tourne au ralenti. Ronald Koeman a maintes fois répété qu'il aimerait du renfort, en défense et en attaque. Mais le technicien attendait que la situation se décante.

La suite après cette publicité

Visiblement, quelle que soit l'issue du scrutin, le Néerlandais aura un renfort en janvier. Il s'agit d'Eric Garcia (20 ans). Mundo Deportivo assure que le comité de gestion à la tête du Barça et Manchester City se sont mis d'accord pour le transfert de l'international espagnol (4 sélections) d'ici la fin du mois.

Un deal sur mesure pour le Barça

Les Citizens ont accepté de lâcher du lest pour le jeune central, déjà d'accord pour retrouver son club formateur, validant l'offre de 5 M€ + 5 M€ de bonus de la part des Blaugranas. La part fixe du montant ne sera réclamée par les Mancuniens qu'à partir de la saison prochaine et les variables sont conditionnées à des performances collectives et individuelles futures.

Cette opération, abordable sur le plan économique donc et réclamée par l'entraîneur en place, devra toutefois être validée en dernière instance par le président élu. Eric Garcia n'a jamais été aussi proche de revenir au Camp Nou. Verdict final le 24 janvier.