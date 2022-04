L'OL et adidas sortent un maillot événementiel pour la saison 2022-2023

L'OL et adidas ont dévoilé un nouveau maillot événementiel qui sera notamment porté par les joueurs de Peter Bosz ce dimanche, lors de l'Olympico contre l'OM. Une tunique que les Gones retrouveront aussi tout au long de la saison 2022-2023.

Jamais trois sans quatre. Ce vendredi, l'Olympique Lyonnais et adidas ont dévoilé un nouveau maillot événementiel qui sera arboré par les hommes de Peter Bosz jusqu'à la fin de la saison 2021-2022, sur les pelouses de Ligue 1, mais aussi l'année prochaine, en 2022-2023. Moussa Dembélé, Karl Toko Ekambi, Lucas Paqueta et leurs partenaires porteront d'ailleurs cette nouveauté sur leurs épaules dès ce dimanche (20h45), à l'occasion d'un Olympico sur la pelouse de l'OM qui s'annonce plus bouillant que jamais.

Les fans des Gones auront peut-être de quoi se consoler face à la délicate saison que traverse leur club de cœur. Ce maillot spécial est imprégné des couleurs des armoiries de la capitale des Gaules, à savoir le rouge, le bleu et l'or. Il s'articule autour de la devise "rouge et bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur."

Un hommage à Lyon, pour les Lyonnais

D'un bleu dominant, cette tunique se distingue par un dégradé de rouge fait de petits motifs et apparaissant sous la forme de bandes diagonales sur le devant. La couleur or compose elle les trois bandes de la marque allemande, au niveau des épaules, ainsi que le lodo adidas et le sponsor maillot principal du club lyonnais (Emirates).

© Olympique Lyonnais

Le but ? Symboliser l'attachement du club à sa ville, mais aussi à son histoire, à ses traditions et, par la même occasion, à son blason (composé des mêmes couleurs autour du fameux lion), comme l'explique le communiqué de l'OL. Le club rhodanien entend, par le biais de ce nouveau maillot, toucher un maximum de Lyonnais, mais aussi leur parler, probablement pour fédérer et rassembler dans une période où Jean-Michel Aulas et les siens en ressentent plus que jamais le besoin.

Ce nouveau maillot est disponible sur le site de l'OL, tout comme le short et les chaussettes allant avec.