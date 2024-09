Serie A : malgré un but de Dovbyk, la Roma concède le nul sur le fil à Gênes

Encore raté pour la Louve ! Toujours à la recherche de sa première victoire depuis la reprise du championnat italien et en bien mauvaise posture au classement pour une équipe censée jouer les premiers rôles, l’AS Rome jouait gros sur la pelouse du Genoa en vue de s’éviter un début de crise. Grâce à sa recrue estivale Artem Dovbyk, le club romain a longtemps cru l’emporter avant de craquer dans le temps additionnel (1-1), ce dimanche dans le cadre de la 4e journée de Serie A.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Genoa 5 4 -1 1 2 1 4 5 15 Rome 3 4 -1 0 3 1 2 3

Malgré un déchet technique criant et quelques maladresses notables dans le dernier geste, l’attaquant ukrainien a fini par faire trembler les filets adverses pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs (37e). Toutefois, le but tardive de De Winter (90e+6) est venu climatiser les supporters romains. Avec ce nul frustrant, Rome reste dans la deuxième moitié de tableau tandis que son homologue ligurien bascule à la 9e place.