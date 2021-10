Julian Alvarez, la dernière sensation de River Plate en route pour l'Europe

La suite après cette publicité

Les chiffres ne mentent pas, dit-on. En quarante matches cette saison avec River Plate, Julian Alvarez (21 ans) affiche un bilan statistique assez impressionnant. Le jeune attaquant argentin compte 16 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce dimanche, le natif de Calchin a encore brillé de mille feux contre San Lorenzo, offrant la victoire aux siens grâce à un retentissant triplé (3-1, 16e journée). Le ballon du match sous le bras, le garçon, actuel meilleur artificier du championnat (10 pions), avait le sourire.

Marcelo Gallardo aussi. «C'est un garçon très concentré, très équilibré. Il est passé par toutes les étapes d'un footballeur en construction. Il se sent très bien avec nous, il a un bon encadrement familial, ce qui aide beaucoup. Sa performance montre sa grande progression et il doit continuer comme ça. Il l'a gagnée parce qu'il travaille et s'entraîne pour ça, il sert beaucoup à cette équipe et il assume ce rôle principal en attaque», a confié el Muñeco au micro de la chaîne de télévision argentine TNT Sports après le match.

Adoubé par Gallardo, prêt pour l'Europe

Dans le sillage de leur n° 9, les Millonarios pointent actuellement en première position du championnat d'Argentine. Tout sauf une surprise pour les observateurs locaux, comme l'explique La Nacion. «Avec sa puissance, son pouvoir de déséquilibrer, sa lucidité et son flair de buteur en progrès, il n'arrête pas de confirmer son présent en sélection et son avenir européen. Il est la grande confirmation du football argentin cette année», peut-on lire dans les colonnes du journal local.

Il avait notamment démontré ses qualités et son sang-froid lors du dernier Superclasico contre Boca Juniors (2-1, 14e journée), avec un doublé à la clé. Avec quatre sélections au compteur en 2021, le droitier (1m70, 71 kg) a également déjà tapé dans l'œil de Lionel Scaloni. Il faisait même partie du groupe vainqueur de la Copa América cet été (1 apparition). «Intense et technique, il sait jouer et faire jouer les autres. (...) Catégorie premium et explosive», résume le quotidien argentin.

Le marché, aussi, est attentif aux progrès du phénomène, sous contrat jusqu'en décembre 2022, alors que River ne perd pas espoir de le prolonger. L'AC Milan et le Bayer Leverkusen seraient ainsi les deux premiers clubs à être venus aux nouvelles. L'Inter, Séville et le Borussia Dortmund leur ont emboîté le pas selon Olé. D'autres devraient rapidement suivre. Sa clause libératoire, fixée à 25 M€, servira de premier écrémage avant son arrivée attendue sur le Vieux Continent, lui qui, lors d'un essai à l'âge de 11 ans, avait illuminé de sa classe un tournoi de jeunes disputé avec le Real Madrid. C'était écrit.