Les plans du Real Madrid pour les talents du Castilla

Depuis le 12 mars dernier, le football est à l'arrêt en Espagne. Ce qui n'empêche pas la presse ibérique d'alimenter quotidiennement ses pages et sa rubrique mercato. Ce lundi encore, AS évoque ce sujet. La publication espagnole explique que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, rêve d'unir Kylian Mbappé et Erling Braut Haland à Eden Hazard en 2021. Un nouveau trio de galactiques dont le surnom a déjà été trouvé, puisque l'on parle de la MHH. Mais avant d'en arriver là, il y a encore du chemin à parcourir et un premier mercato à passer. Celui de cet été 2020. Et les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, qui suivent quelques pistes, devront aussi dégraisser. Des éléments comme Mariano Diaz, James Rodriguez, Nacho ou encore Gareth Bale pourraient quitter la capitale espagnole.

La suite après cette publicité

Si ces dossiers occupent l'esprit des dirigeants madrilènes, ils devront aussi se penser sur l'avenir du Castilla. Une formation dirigée par l'ancienne gloire du Real Madrid, Raul. Évoluant en Segunda B (troisième division), l'équipe réserve était classée en septième position, et plutôt loin des équipes jouant la montée, avant l'arrêt du football en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle totalisait ainsi 40 points, pour un bilan de 10 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Alors que la saison est terminée pour l'équipe B, le club merengue planche déjà sur le prochain exercice. Et il devrait y avoir du mouvement au sein de l'effectif espagnol. En effet, Marca explique ce lundi que le Real Madrid compte faire du ménage. Une dizaine de joueurs pourraient s'en aller.

Le Real Madrid va faire du ménage

On apprend donc que les éléments qui ont fait trois années au sein du Castilla vont être, a priori, invités à s'en aller. Ce n'est pas forcément dans la politique du club de les garder plus longtemps. Arrivé en 2012 au Real Madrid, le gardien Javier Belman (21 ans, 16 matches joués et 18 buts encaissés) ne devrait pas poursuivre l'aventure, lui qui est en équipe réserve depuis 2017. Très apprécié par Raul, Alvaro Fidalgo (22 ans, 25 matches joués, 6 buts et 3 passes décisives) devrait aussi plier bagage après 8 ans au sein du club. Même chose pour le Canterano Franchu (22 ans, 16 matches, 1 but et 3 assists), arrivé chez les Madrilènes en 2011. D'autres joueurs n'ont fait que deux années en réserve, mais certains pourraient aussi partir à l'image de Sergio Lopez (21 ans) Fran Garcia (20 ans) ou Javi Hernandez (22 ans, fin de contrat en 2021) pour ne citer qu'eux.

Si Raul pourra compter sur d'autres éléments déjà présents dans le groupe cette année dont l'attaquant Pedro Ruiz (20 ans, 18 matches, 4 buts et 4 assists), il souhaite néanmoins des renforts durant l'intersaison. Marca explique que le club de la capitale veut recruter un attaquant ainsi que deux joueurs de côté (un à droite et un à gauche) car il n'a pas les joueurs qu'il faut à ces positions. Si les priorités sont connues, le Real Madrid disposera toutefois de moyens limités et comptera sur les joueurs qui vont monter de la catégorie inférieure (certains ont déjà joué avec la réserve) à l'image de Juanmi Latasa (19 ans, attaquant) ou du prometteur latéral gauche Miguel Gutiérrez (18 ans), qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021 en mars dernier. Que ce soit avec l'équipe première ou la réserve, les Madrilènes préparent déjà l'avenir...