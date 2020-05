Le Real Madrid a choisi son trio de galactiques pour 2021

Le Real Madrid semblait avoir des plans XXL pour ce mercato estival, mais les récents événements liés à la pandémie de coronavirus ont, comme pour beaucoup d'autres clubs, obligé la direction merengue à revoir ses intentions. Le prochain marché des transferts s'annonce donc plutôt calme, avec des Merengues qui comptent bien s'appuyer sur le retour de joueurs prêtés ou sur un Eden Hazard qui a souvent été handicapé par les pépins physiques lors de son premier exercice du côté de Concha Espina.

En revanche, pour 2021, Florentino Pérez voit déjà les choses en (très) grand. A tel point que la presse madrilène, et plus précisément le quotidien AS, a déjà trouvé un nouveau surnom au futur trio offensif du Real Madrid : la MHH. Après la BBC ou la MSN à Barcelone, le club de la capitale espagnole veut ainsi s'offrir un trio composé de Kylian Mbappé, Erling Braut Håland et Eden Hazard. Un trio que l'on considère très complémentaire à Madrid, puisqu'il permettrait à l'équipe d'avoir des tueurs devant le but, de la vitesse et de la créativité. Tout pour garantir un sacré spectacle dans ce nouveau Bernabéu donc.

Un trio de feu

Malgré cette première saison en demi-teinte, le Real Madrid a toujours confiance en Eden Hazard, et les Merengues estiment qu'il a beaucoup à offrir. Quant au goleador norvégien, on pense qu'il prendra rapidement la place de Karim Benzema et les Blancos voient en lui le futur attaquant madrilène pour la prochaine décennie. La bonne relation de la direction avec Mino Raiola pourrait clairement servir les intérêts du club de Liga. Quant au Français, il est le grand rêve de Florentino Pérez, qui espère pouvoir se l'offrir à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Un trio offensif qui serait en plus particulièrement jeune, avec un âge moyen de 24,3 ans, et le média rajoute que Vinicius Junior aura aussi un rôle important à jouer, avec Rodrygo, Marco Asensio ou Karim Benzema en remplaçants de luxe pour l'entraîneur merengue. L'argent ne devrait pas forcément être un problème d'ici un an puisque les Madrilènes ont en plus de ça une masse salariale relativement basse et s'attendent à encaisser de gros chèques dans les prochains mois en se séparant d'éléments indésirables comme Gareth Bale ou James Rodriguez. Les supporters merengues peuvent déjà se frotter les mains...