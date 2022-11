Man City : Pep Guardiola va prolonger

Les supporters de Manchester City vont encore pouvoir profiter un peu plus de la science tactique de Pep Guardiola. Selon les informations de The Athletic, le manager espagnol de 51 ans est tombé d'accord avec ses dirigeants sur les bases d'une prolongation de contrat de deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2025. Et ce alors que son bail actuel court jusqu'en juin prochain.

Dans les détails, nos confrères précisent qu'il s'agira d'une prolongation sèche d'un an avec la possibilité pour les deux parties d'étendre le contrat d'une saison supplémentaire. Le même système avait été utilisé par les Cityzens lors du dernier contrat signé par Pep Guardiola, en novembre 2020. Arrivé en 2016 après avoir entraîné le Barça et le Bayern, le Catalan a remporté 4 fois la Premier League, 1 fois la FA Cup et 4 fois la League Cup.